La reacción de la Reina del Pop se dio días después de que la marca retiró una campaña global con Kendall Jenner tras ser criticada. Usuarios en redes consideraron que se burlaba de movimientos como Black Lives Matter, que se originó a partir de la de violencia policial contra las minorías que ha sacudido a Estados Unidos en los últimos años.

En el anuncio se ve a la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians (E!) dándole una lata de gaseosa a un policía apostado ante una protesta. Cuando le da el refresco al agente, los manifestantes comienzan a aplaudir y a vitorearla.

Furiosa

Madonna primero criticó el anuncio en Instagram, diciendo: “¡Cuando te despiertas y te das cuenta de que esa m**rda no tiene sentido! ¡Mi comercial de Pepsi fue retirado del aire hace 30 años porque estaba besando a un santo negro! #irónico”. Luego, la cantante compartió en sus redes una foto vestida de Geisha saliendo de los premios Grammy en 1999 con una lata de Coca-Cola en la mano.

En 1989 grabó un comercial para Pepsi en el que se la ve bailando y cantando “Like a Prayer”, que tampoco estuvo exento de controversia. Cuando el video de esa canción se estrenó en MTV al día siguiente, generó críticas y la indignación del Vaticano, que lo llamó “blasfemia” porque se veía a Madonna besando a un santo negro. Pepsi retiró el anuncio y un patrocinio acordado para la gira de la artista de aquella época.