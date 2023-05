Maltrato en LAM: los detalles de la pelea de Ángel de Brito y Estefi Berardi

“Toda la razón a Estefi Berardi, Yanina Latorre siempre ataca, disfruta hacer sentir mal a sus compañeras y Ángel de Brito mira para otro lado”, fue otro de los comentarios.

La tremenda pelea entre Ángel de Brito y Estefi Berardi.jpg La pelea entre Ángel de Brito y Estefi Berardi se prolongó durante todo el fin de semana en Twitter.

Tras leer el tuit del conductor, Estefi le respondió sin rodeos. La periodista agradeció públicamente por las oportunidades que le brindó De Brito, pero aseguró que no va a permitir el maltrato ni la violencia. “Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”, escribió con dureza la controvertida panelista.

Rápido de reflejos y haciendo alarde de su reconocida acidez, Ángel arremetió sin piedad contra Berardi. “Vos misma dijiste que te divertía y que reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Lo haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe", señaló. Y luego continuó: "Son dos cosas diferentes. Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te los di. Contá todo si tenés ganas de exponer cosas”.

Por su parte, Yanina Latorre no perdió la oportunidad de intervenir en el durísimo enfrentamiento y aprovechó para pegarle a Estefi. “¡Dejá de mentir y ensuciar gente! ¡Nadie te maltrató ni te violentó! ¡Me agrediste un año entero! ¡Te metiste con mi laburo! ¡Me pediste ayuda varias veces! ¡Sos mala compañera y egoísta! Haces quilombo mediático y después no sabes como salir”, lanzó fiel a su estilo.

A su vez, cuando algunos seguidores le consultaron por qué no echaba a Berardi o se preguntaban si sería reemplazada por otra panelista, el conductor destacó que sus panelistas tienen absoluta libertad, que todas son mujeres grandes y tienen derecho a opinar.

La pelea de Ángel de Brito y Estefi Berardi.jpg El conductor de LAM les respondió a sus seguidores, que estaban preocupados por la continuidad de la panelista en el programa.

“Se picó mal… ¿qué pasará el lunes?... ¿entra Coti y sale…?”, comentó un usuario y Ángel aclaró: “Absolutamente nada. La libertad que hay en LAM es única. En otro programa, otro conductor ya las hubiera rajado a todas”.

En referencia a eso, Ángel señaló que también “miró para otro lado” en febrero, cuando Estefi quedó involucrada en la escandalosa separación de Fede Bal y negó haber tenido una relación con el actor, o cuando presentó un supuesto audio de Lali Espósito enojada, que pertenecía a una película que había protagonizado la intérprete de Disciplina.

Ángel volvió a disparar contra Estefi y compartió el mensaje de un seguidor que le escribió: “¿Qué harías si tuvieras hijas? En nombre de la libertad, las dejás matarse. Te da rating, no seas caretón”.

Y obviamente, la respuesta del conductor no se hizo esperar. “No dan rating. Sino mira los números de sus otros trabajos. Todas tiene otros”, respondió Ángel que además enfatizó que él no está “en contra de Estefi", sino que simplemente no le gusta que "mientan sobre mi programa”.

La pelea de Ángel de Brito y Estefi Berardi.jpg Cansado de las recriminaciones, de Brito sacó a relucir conflictos del pasado.

Cabe destacar que uno de los motivos por los cuales De Brito está molesto con Berardi es por unas declaraciones que había hecho la panelista en la emisión del viernes. Cuando le recriminó a Latorre que muchas compañeras habían dejado el programa porque no soportaron su maltrato, y aseguró que una de ellas habría sido Nequi Galotti.

"Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan ni que te traten mal, por más que uno piense distinto", había manifestado Estefi. Más allá de la libertad de opinión que Ángel de Brito proclama y defiende a rajatabla en su programa, lo cierto es que muchos creen que Estefi Berardi mordió la mano de quien le dio de comer y en televisión esas traiciones rara vez se perdonan. ¿Sus días en LAM están contados, o la sangre esta vez tampoco llegará al río?