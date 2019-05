El músico también les dijo que la situación la parecía "confusa", algo que indignó a la madre de la víctima. "No son confusas las marcas en los brazos, los intentos de suicidio, yo salía a trabajar y no sabía si la iba a encontrar con vida al volver. El calvario que pasamos porque no comía", enumeró, en referencia a las secuelas que sufrió la chica tras los episodios de abuso.

"Todos sabemos que tiene muchos contactos, así que le pedí por favor que no se metiera. No queríamos arruinar el nombre de Mario y de "Los Nocheros", solo queríamos que se hiciera justicia con Lautaro. Les guardamos un gran cariño, para nosotros fueron familia y los quisimos mucho", lamentó.

"Me enteré de que habían abusado de ella y de que la estaban presionando para que no denunciara. Era una relación como de familia, de generaciones. Mi mamá se crió con su mamá, yo me crié con Lautaro y sus hermanos, y mi nena con su sobrina", contó la mujer.

"Me di cuenta de que algo pasaba porque la nena volvió a casa con los ojos muy llorosos. Pregunté pero no me quería contar, y tardó una semana hasta que decidió contarme. Pensamos mucho cómo hacer para denunciarlo y la nena decidió que iba a grabarlo", añadió.

Según consta en el expediente, que se tramita en la Fiscalía Penal N°1, a cargo de Sergio Federico Obeid, Marcos Lautaro, entonces de 18 años, arrastró a la niña, en ese momento de 9 años, hasta el baño de su casa y la obligó a practicarle sexo oral. La denunciante sostuvo que estos actos se habrían repetido varias veces pero que la menor, por miedo, no había contado nada hasta ahora.

En los audios aportados por la familia de la víctima a la Justicia, el hijo del cantante reconoce haber cometido el delito por el que está detenido. ""Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta. Y nada, pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años", dice Lautaro en la grabación.

Por su lado, su padre decidió alejarse por un tiempo de su agrupación folclórica Los Nocheros. "Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven. A nivel humano, no puedo dejar de solidarizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso. Sin embargo, como padre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta terrible situación. Momento de respetar el silencio que requiere la Justicia para avanzar con la investigación sin provocar más daños", expresó.

