"Por favor te pido no hagas esto pendeja", insiste, para luego agregar: "La verdad es que me siento para el orto, te dije que podíamos charlarlo una y mil veces.. no me hagas esto, no puedo ir preso negra, no sobreviviría un día. Te pido mil disculpas, volvamos a hablarlo, perdoname".

"Encima estoy volando en fiebre ahora y con esto me pongo peor. Por favor no hagas esto, me muero boluda, la verdad es que no sobrevivo ahí", recalca para intentar presuadirla.

"Lo más loco es que estoy arrepentido por lo que te hice. Te di mi palabra, te pedí perdón, me dijiste que estabas bien, te dije que cualquier cosa lo volvíamos a hablar... Por favor, no me hagas esto, te lo pido por el amor de Dios. Pensé en todo, sobretodo en nosotros...", añade.

"Te pido mil disculpas, fue una cosa de pendejo que hice boluda y me chupa tres huevos mi primo. Yo no había hecho nada, o sea sí lo hice, pero lo hablamos y de verdad es que estoy muy mal boluda, muy mal", remarca entre lágrimas

"No sé qué decirte pendeja, no sé qué decirte... Por favor no me hagas esto. Pensé que habíamos hablado con confianza, volvamos a charlar... Si me querés putear o lo que sea, pero volvamos a hablar", le pide sobre el final del audio.

El domingo Mario Teruel anunció que se alejará por un tiempo de su grupo folclórico Los Nocheros para acompañar a su hijo en el proceso judicial. Horas antes se había hecho público un audio de su hijo admitiendo que abusó de una menor.

"Sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta digamos. Y nada, más pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, 'qué culiado fui', eras re pendeja", le dice a la víctima que lo grabó en forma encubierta.

"Claro yo tenía seis o siete años, ahora tengo 16", le dice la adolescente, a lo que él responde: "Yo debí haber tenido 16, 17. Un pelotudo, no saber las consecuencias que te podía traer, capaz que fue tu primera experiencia. Soy mujeriego, soy moquero pero tampoco siento que sea un abusador. saber que sí lo fui, es un bajón".

El vínculo entre Lautaro y una de sus víctimas comenzó años atrás cuando la abuela de la nena era visitabala casa de la familia de Los Nocheros. La mujer era amiga de la madre del hoy denunciado, y llevaba a su nieta porque a veces iban unas primas de los Teruel que tenían su edad. Pero -según consta en la denuncia judicial- entre juegos y juegos, el menor de los hijos del músico, entonces de 18 años, arrastraba a la nena hasta al baño y la obligaba a realizarle sexo oral. Fueron varias veces. Pero la nena no lo contó, no pudo, tuvo miedo.

Convivió con el secreto el silencio autoflagelándose: tuvo anorexia, bulimia, cortes en el cuerpo e intentos de suicidio. Todo estocontó Santiago Pedroza, que está al frente del estudio de abogados de la querella: "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque es un hecho muy grave. En esta chica se notan todas las secuelas que pueden dejar los abusos", señaló el letrado.

La chica no habló, pero el año pasado otra joven lo denunció. Alertado por aquella denuncia que al parecer no pasó de las redes sociales, él le pidió reunirse con la ahora adolescente de 16 años un par de meses atrás. Ella fue preparada y lo grabó. La conversación dura casi 50 minutos y ya está anexada a la causa judicial. En esa charla él le pide "disculpas" por lo que le hizo cuando ella era una nena.

