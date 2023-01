Marcela Kloosterboer contó cómo la acosaban en la adolescencia

Meterse en el medio desde muy joven y en los años 90 no era nada sencillo. Marcela Kloosterboer se encargó de hablar sobre cómo eran las cosas en aquel entonces y contó cómo fueron las situaciones incómodas que vivió en esos años.

Esto le dio el pie para interiorizarse en un tema que hace mucho tiempo desea hablar. El mismo está vinculado a cómo fueron sus primeros años dentro del medio, en el que aún no tenía la mayoría de edad e igual sufría acosos.

Marcela Kloosterboer en Mañanisima.jpg

En aquellos años, Marcela debía salir rápido de la escuela para llegar a los set de grabación. Pero allí no la recibían de buena manera. "Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio", reveló.

"Yo llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar", confesó laméntandose y con bronca por cómo eran las cosas en ese momento.

En un tono más calmo, Kloosterboer mencionó que ahora las cosas no son tan así: "Hoy en día por suerte cambió todo". A lo que Carmen Barbieri agregó: "Hoy ningún hombre se atreve a decir nada". Sin embargo, Estefi Berardi, panelista del programa, no opinó igual: "¿Qué no, Carmen? Sí, todavía hay gente que lo hace".

Marcela Kloosterboer.jpg

Además, también hizo hincapié en que los mismos directores y productores de los programas que ella hacía no la cuidaban. Es que cuando le decían que debía hacer escenas elevadas de tono su madre iba a hablar y luego ella también en señal de protesta.

Ante esto, destacó una buena actitud que tuvo Nicolás Cabré con ella: "Me acuerdo que él una vez, que él era un poquito más grande, tenía dos años más, dijo: 'No, yo esta escena no la quiero hacer'".