Marcela Tauro se casará con su novio 20 años menor

“La idea del compromiso fue idea de él. Es muy romántico. Fue una noche en Rosario que me lo propuso. Hace rato que me lo venía diciendo, si fuera por Martín ya estaríamos casados. Yo soy más reticente, no creo tanto en eso", expresó la chimentera en diálogo con Canal 26, mientras mostraba su anillo.

Sobre ese esperado momento, la periodista declaró que Martín le pidió su mano a su madre.

Asegurando que no se ve llegando al altar vestida de blanco, la “intrusa” expresó que le gustaría casarse con un vestido rojo: “Una vez, hace muchos años, fui a un desfile y vi a una novia con vestido rojo, me llamó la atención y dije 'ay, alguna vez...'. Pero imaginate, si me caso de rojo, me dirían de todo”. Además, confesó que le gustaría que se realice su boda en una playa: “Es una fantasía que tengo".

Si bien ya cerró la fabrica (tiene un solo hijo, Juan Cruz de 11 años, fruto de su relación con José María Álvarez) Tauro no descartó el volver a tener hijos. “Si yo proyecto, mi hijo proyecta 25 años más. Él ha pedido hermanitos, pero ya cerré la fábrica. Aunque nunca digas nunca".

