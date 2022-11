Marcelo Polino opinó sobre las polémicas de Gran Hermano

Sucede que por primera vez en la historia del reality en Argentina coincide con el Mundial de Fútbol de la FIFA, y es por eso que la producción del programa decidió permitirles a los jugadores que puedan seguir los partidos de la selección. El designado para los relatos será Hernán Feler, quien tendrá que tener el mayor de los cuidados para no soltar información fuera del deporte.

Esta nueva regla podría romper un poco con la regla máxima del juego justamente, y es por eso que la decisión de permitirles seguir el Mundial despertó cierta polémica entre los fanáticos del reality, debido a que podría ser una forma de romper el aislamiento, además que es la primera vez que sucede algo así.

videoplayback.mp4 Los jugadores superaron el desafío de la semana y podrán ver el Mundial. Acerca de esto habló Marcelo Polino

Dentro de la la disyuntiva que se generó en redes sociales el que salió a dejar su opinión al respecto fue un especialista en la materia: Marcelo Polino.

El reconocido periodista de espectáculos, farándula y chimentos dejó en claro su posición en conversación con Radio Mitre: “Solamente van a ver a los once jugadores y el relato de lo que pase en la jugada, entonces el aislamiento está respetado”.

“Argentina llega a la final, gana, va a haber explosión, todos están gritando y ellos en el patio se van a enterar. Me parece bien que lo vean, no me parece que se rompa el aislamiento, que influya, va a ser un tema de conversación más”, reveló Polino dejando en claro su apoyo a la decisión.