Pero lo que más importa es conocer su presente, por ello lo convocamos para el ya famoso “Qué es de tu vida” en el que viejas glorias de las región cuentan cómo transcurren sus días en la actualidad.

“Volví a Necochea en 2013 tras una linda experiencia dirigiendo Real Potosí. Y ya me quedé acá en mi ciudad. Fue siempre como una visita a Necochea que volvía, me fui a los 17 años, venía para las fiestas, no podía estar con mi familia y ahora me saco las ganas”, resume el ex guardameta, quien a la vez fue entrenador de Cipolletti.

“Estoy en un emprendimiento lindo en club Del Valle del que salí. Hace un año inauguramos un apart hotel espectacular con pileta climatizada, jacuzzi y todos los chiches”, cuenta Marcelo, entusiasmado con el proyecto.

“Vivo solo en Necochea frente al mar, es mi lugar en el mundo”, afirma uno de los mejores arqueros que pasaron por la región.

Su amor por Boca

Yorno es hincha de Boca y no lo niega. Allí se dio el lujo de jugar nada menos que en uno de los planteles más famosos de la historia.

Es que en el equipo azul y oro jugó a la par de nenes de la talla de Diego Maradona y Claudio Paul Caniggia, entre otros en aquel equipazo que armó el doctor Bilardo en 1995.

“Fui a Boca a los 34 años en el final de mi carrera, había venido Diego, Caniggia, viví durante 14 meses una experiencia hermosa”, rememora con nostalgia Yorno.

“Fue el lugar que más disfruté y mirá que en Cipo la pasé hermoso. Es que soy hincha de Boca, fue cumplir un sueño de toda la vida”, admite quien hoy a los 57 años suele abrir la reposera en la playa y dejar que pasen las horas a manera de relax.

Por supuesto que se viene la gran definición de la Libertadores y Yorno no podía dejar de opinar del partido del siglo, como fue bautizado por muchos.

“Y para esta final deseo que sea campeón Boca y gane la Libertadores, sería un hecho histórico. Es difícil pero no imposible. Ojalá se nos dé”, culminó Yorno.

Pasado y presente de un tipo que dejó huella en la región y en el fútbol nacional.

