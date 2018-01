Marengo y una defensa insólita a Pettinato: "Si no están en papel de 'putona' no te pasa nada"

La vedette hizo declaraciones que seguramente levantarán polvareda dentro de la escena mediática. Es que en el medio de varias acusaciones que buscan desterrar el acoso en algunos espacios eligió la dirección contraria y señaló:

“En este medio nadie te va a hacer nada que no quieras, hay chicas a las que no les creo nada. Hay chicas que dan un piecito y si vos das un piecito, hay chicas que aprovechan. Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de `putona` no te pasan esas cosas, igual no pongo las manos en el fuego por nadie”.

Marengo no se guardó nada y se mostró decidida a rebatir la catarata de denuncias públicas en contra de famosos en espacios laborales y afirmó: ”Me parece que hay una falta de respeto total con lo que se le está haciendo a gente grande. No sé qué quieren, ¿cambiar a gente de 70, 80 años? Tienen otro humor”.

Lejos de intentar bajar el tono de sus declaraciones la modelo resaltó que las situaciones de acoso en cierto modo son escogidas por sus víctimas al indicar que “pueden elegir no trabajar con ellos (en referencia a los personajes que hoy están en el ojo de la tormenta)".

Durante sus polémicos dichos también dijo: "Una mina linda aprovecha que es linda y el tipo que está en un cargo en una oficina y viene la chica a buscar trabajo, también aprovechará. ¿Vamos a frenar eso? No lo vamos a frenar nunca, es una pavada lo que están hablando, va a seguir así toda la vida y va a depender de que diga que sí o no”.

Las declaraciones de la modelo siguieron en esta línea y realizó una defensa pública del conductor Roberto Pettinato: "Abusador serial no es, porque a mí no me abusó. Hay mujeres que se regalan para tener un lugar en un programa".