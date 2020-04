María Elena en la mira: ¿qué pasó con Casados con hijos?

p0201.jpg

En este sentido, De Bellis salió a bancar a Gustavo Yankelevich y compañía, y manifestó que elenco está triste y enojado a la vez.

“Pensé en dar un paso al costado, porque mi personaje es el que más relación tiene con el personaje de Érica, pero me dijeron que no. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Érica esté, pero tal vez ella quería más de la producción”, arrancó diciendo el vecino de los Argento, y siguió: “Son muchos factores, uno creo que tiene que ver con lo económico, y otro con la ideología, que es muy respetable. Somos actores, después si uno no está cómodo con el producto o no quiere hacerlo, está muy bien’’.

“Esto es un equipo, y todos estamos tristes y enojados pero el 15 de enero vamos a salir a golear aunque no esté el 9, que es Érica”, se lamentó de Bellis, pero al mismo tiempo le tiró munición pesada a su ahora ex compañera. “El que no quiere ver Casados con hijos no saca la entrada; y el que la saca, quiere ver Casados con hijos y no otra cosa, ¿se entiende?... Estoy seguro de que no hay malicia en lo que publicó Érica en sus redes, porque sé que es buena persona. Pero parece que los demás no tenemos el compromiso que ella tiene y quedamos como que nos importa un bledo el cambio de paradigma. No estamos despidiendo a un mártir”, disparó.

