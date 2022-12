Marina Calabró contó por qué se fue mal de América

Más allá de todos los buenos momentos vividos, y de transcurrir mucho tiempo de su vida laboral allí, también tuvo momentos no tan positivos y de los cuales todavía carga en su memoria. En el programa radio Lanata Sin Filtro, conducido por el propio Jorge Lanata, se animó y reveló estos aspectos.

Allí contó detalles de su vida en América y aspectos negativos del canal: “Los años de Parodi yo los explicaría por la escasa confianza hacia las mujeres para asumir roles de conducción porque no ha habido oportunidades”.

Todo surgió tras mencionarse la polémica de cuando los directivos de la señal le prohibieron a Marcela Tauro participar del reality más popular del año, Gran Hermano 2022, lo que había derivado en que nunca le ofrecerían un rol de conductora allí.

Tras esos dichos lo conectó con su historia personal: “Yo me fui de América después de nueve años largos porque llegué a mi techo de posibilidades. Yo no debería contar estas cosas, pero bueno… cuando se fue Del Moro de Infama había un radiopasillo que decía que iba a quedar para Marcela Feudale y para mí, que iba a ser una dupla de conducción de mujeres”.

3TWZEA3AFFBHBMBODFDVMA365Y.webp Liliana Parodi, ex directora de contenidos de América TV, fue quien le dio la peor noticia a Marina Calabró

Recordemos que su partida fue en el 2018, tras dejar 9 años de profesión allí, desde junio de 2010 hasta agosto de 2018.

En eso, la hermana de Iliana e hija de Juan Carlos, recordó uno de los momentos más dolorosos que le tocó vivir: “Llego a la oficina de Parodi para tener una reunión. Nunca me voy a olvidar a ella en su escritorio diciéndome ‘mirá Marina, tu lugar acá está garantizado, pero no tengo nada mejor que ofrecerte que ser panelista de quién sea que venga. Yo no sé quién va a conducir, pero sí sé que vos vas a seguir siendo panelista”.

“Me lo dijo así, fue como una puñalada en el corazón, lloré por una semana seguida porque no sabe lo mal que me hizo sentir en esa reunión. Probablemente esta pequeña situación explique por qué Tauro no tuvo una oportunidad antes”, agregó a su anécdota.