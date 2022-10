Marina Calabró contó qué cambios harán en ¿Quién es la máscara? para mejorarlo

Todo surgió en el programa de radio donde ella es panelista, “Lanata Sin Filtro”, por Radio Mitre. Allí, ella estaba informando acerca de los datos del rating, que claramente no favorecen al programa del prime time de Telefe. Así, Marina reveló un duro dato sobre el programa que desencadenó modificaciones en el formato.

Después agregó picante al decir: “¡8,2 puntos para el prime time de Telefe! Ahora creo que están terminando de grabar pero habría habido modificaciones en el formato".

Y fue más precisa: "No sé si ya arrancaron o van a arrancar a develar dos máscaras por noche y también sumaron nombres. Incluso leí, creo que fue el Laucha, que apuntó que la Pececita era, inicialmente, Karina Jelinek y la cambiaron por Guillermina Valdes ¡Ya empezaron a hacer zafarrancho! O sea ¡No es manera de defender un formato!”.

Respecto al rating del programa, la panelista elaboró una teoría sobre por qué el producto no le llamo tanto la atención a la gente como esperaban. “Todo el tema de Wanda, me parece que hubo toda una puesta marketinera en ella, que justo cayó su supuesta separación. Ayer también fue la de Zaira, pero bueno, esa no diría que es supuesta, esa la creo más que la otra. Creo que hubo una apuesta a todo eso que es periférico, y para un formato tan blanco y tan para niños… ¡No suma nada!”, opinó la periodista que trabaja en Lanata sin Filtro.