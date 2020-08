Mario Pergolini contra, la ley de teletrabajo: "Es ridícula"

“La ley de teletrabajo es ridícula. Mirá como será que Europa todavía no la legisló porque hay muchos jugadores intervinientes en una reforma para cuidar al trabajador y al que da trabajo. Y que lo que se está haciendo siga siendo redituable y bueno. A mí lo que me molesta es que el Congreso saque una ley rápidamente, que nadie pedía o que queríamos que esté más armada, y nunca llamen a los técnicos , a los sectores que esto afecta”, arrancó furioso el ex CQC.

Y siguió: “El teletrabajo no implica que todo el mundo va a trabajar desde su casa. Esto es un porcentaje muy chico de cosas que se pueden hacer, pero si la legislás mal, si no consultás a los jugadores que intervienen en todo esto, ¡estás legislando mal!”.

En este sentido, Pergolini hizo hincapié en dos puntos: tomar empleados de forma efectivo y la reversibilidad. “Le doy trabajo a un montón de gente, pero si me hacen poner a todo el mundo en relación de dependencia, si alguien que hace teletrabajo te puede decir ‘no, ahora me tenés que dar un lugar’... No lo estamos pensando bien…. Cada vez que contrato a alguien, pienso más en cómo me voy a divorciar que en como voy a estar feliz casado. Es ridículo.”.

“El teletrabajo te da oportunidades de poder trabajar en tu casa, de no ocupar un lugar, de que una empresa pueda optimizar sus costos desde otro lado, teniendo la misma devolución… Sin embargo, se pierden muchas cosas con el teletrabajo. Se pierde la comparación de cómo estás vos en una compañía, tenés una mirada muy sesgada sobre vos mismo, pero hay un montón de cosas que vos podés hacer incluso como freelance. Pero esa relación de freelance no está muy estipulada en la ley argentina. Si vos estás legislando laboralmente sobre cosas tecnológicas con el pensamiento de los 60 o de los 70, que fueron grandes victorias, en realidad no estás dando más trabajo, estás diciendo: ‘Esto va a ser tan engorroso, que no se va a poder hacer’”, continuó Mario Pergolini.

“Creo que podríamos estar dando más trabajo, optimizando los costos... Hay que ser más inteligentes que esto: nosotros no vamos a ser un país industrial, no sigamos pensando en eso. Tal vez, tal vez, ‘tal vez’, una de nuestras salidas va a ser por la tecnología. Tenemos la capacidad, que no la vamos a tener por mucho tiempo, tenemos la rapidez, tenemos todavía una formación intelectual que nos lo permite hacer... ¡No lo destruyamos con leyes que impidan todo el tiempo!”, finalizó.