Mario Teruel habló de su hijo: "Él no es un violador"

"Mi hijo no es un violador, no es un acosador. Y está preso por cosas que no hizo. Las pericias le dieron bien. Está preso sin pruebas. ", dijo el cantante de Los Nocheros en el programa El run run del espectáculo (Crónica TV) sobre el el joven de 27 años, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad -que hoy tiene 16 años- hace varios años.