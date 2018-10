La morocha, devenida a empresaria textil, contó varias anécdotas sobre la relación con el Potro cordobés durante la emisión del programa Podemos Hablar.

Balli recordó que el músico era muy celoso y ella -en una ocasión- no lo quería acompañar a uno de los shows. "Le dije 'me voy de joda con mis amigas'. Era muy celoso. Me dijo 'Ah que bien' y me cazó la mano y me dejó esposada de bronca", contó.

Y agregó: "Me llevó al lobby y me esposó a una silla, para que me acompañaran si tenía que ir al baño. Quiso ser generoso… Creo que su micro se fue a las 10 y volvió a las 7 de la mañana. Estuve todo el tiempo ahí…".

Y puntualizó: "Mi relación con él fue un capítulo aparte en mi vida".

En otro pasaje del programa, emitido en la noche del sábado, Marixa contó como conoció al Potro Rodrigo.

