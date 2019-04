Maronese y Rincón se tienen fe de visitante

Pacífico fue goleado 4-1 en Comodoro Rivadavia y en la revancha necesita ganar por tres goles de diferencia para alcanzar los penales, o por más de cuatro para una clasificación directa. Pero en casa no pudo pisar fuerte durante la fase regular. Los dirigidos por Gabriel Lineares disputaron cuatro partidos en su cancha: una victoria (3-2 vs. Don Bosco), un empate (1-1 vs. Rincón) y dos derrotas (0-1 vs. Maronese y 1-3 vs. Cruz del Sur).

“De local no se nos dieron los partidos. No tuvimos la misma suerte que de visitante”, destacó Maximiliano Morales, volante de Pacífico. “Quiero marcar todos los partidos y creo que este es el partido ideal”, dijo.

Maro igualó en el oeste 1-1 ante La Amistad y se definirá en Cipolletti. Al Dino le sienta bien salir de su cancha. Fue el mejor de visitante en su grupo: 10 puntos sobre 12. Le ganó a Pacífico (1-0), a Rincón (1-0) y a Don Bosco (1-0) e igualó con Cruz del Sur (0-0). Además, no le convirtieron goles.

Rincón sumó 8 de 12 puntos de visitante. La cosecha fue mayor que la de local.

“Somos un equipo al cual le gustan los partidos de esta magnitud y creemos en nosotros. Sabemos que es una cancha difícil y un rival que está a la altura, pero Maronese va a dar que hablar, no tengo dudas”, destacó el arquero Alan Aldalla, quien agregó: “En los partidos de visitante nos hacemos más fuertes. Tenemos una defensa sólida y un mediocampo fuerte donde trabajamos en conjunto para no tener goles en contra”.

A Rincón se le había complicado ante Racing de Trelew tras los dos tantos de Martín Ballester, pero aparecieron Oscar Muñoz y J. J. Morales para empatarlo. Al León también le fue bien afuera: sumó 8 de 12, superando a Don Bosco (2-1), Cruz del Sur (3-1) y empataron con Pacífico y Maronese (1-1). “Ver la respuesta que tuvo el equipo nos deja tranquilos. Sabemos que nos fue muy bien de visitante, pero esta es otra instancia. Trataremos de usar la experiencia de nuestros jugadores”, sentenció Héctor Rueda, capitán de Rincón.

