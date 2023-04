Martín Liberman explotó contra Riquelme y se la agarró con Almirón, el nuevo DT de Boca

A pesar de que aún no se anunció formalmente, Boca ya tiene nuevo entrenador. En la previa al partido que el Xeneize recibió a Colón de Santa Fe (donde terminó perdiendo por 2 a 1 en el último minuto), el nombre de Jorge Almirón se terminó de confirmar como el reemplazante elegido por Juan Román Riquelme para Hugo Ibarra. Una noticia que no alegró especialmente a los hinchas de Boca y que generó varias críticas, entre ellas, la de Martín Liberman .

No es un secreto que el periodista no tiene una buena opinión de Juan Román Riquelme. Amigo de Daniel Angelici, ex presidente de Boca y opositor de la gestión del máximo ídolo de la historia del club, el periodista siempre que puede aprovecha para lanzar algún palito contra el vicepresidente del club y su gestión en el fútbol.