Martínez: "Si no arranca en 60 días esto se complicará mucho"

“Con la ACTC estamos en contacto. Han hecho un protocolo, lo presentaron y están a la espera. Si bien en EE.UU. ya arrancó la actividad, creo que en julio se pueda llegar a correr en la Argentina. Sabemos que dependemos de los contagios y de la evolución de la pandemia. Charlo con los pilotos del equipo. Son etapas muy difíciles para ellos. Y para los equipos me toca de manera muy compleja. Si no arranca en 60 días esto se complicará muchísimo. Y si vuelve no sé quién podrán apoyar a la actividad”, manifestó Martínez en primera instancia.

Además, el “Gurí” remarcó que el momento que se vive es crítico. “Es un momento muy duro. En 2002 se vivió algo muy parecido, pero yo no tenía tantas responsabilidades. Sólo era piloto y dueño de mi auto. Arranque con 5 amigos o familiares. Hoy mi realidad es distinta. Tengo empleados y contratados, son 15 en total”, aseguró.

Por otro lado, el dos veces campeón del TC contó cómo vive la cuarentena. “Es difícil acostumbrarse a esta nueva vida. Antes yo arrancaba el día y ya estaba en el taller. Ahora me pongo a pintar, a cambiar la lamparita y muchas cosas de la casa. Descarté muchas cosas que tenía. Y hasta me puse a cocinar, postres, de todo. Pero todo eso fueron los primeros 20 días”, indicó.

En el final, Martínez destacó que nunca se sufrió un fenómeno de este tipo. “Pensábamos que esto iba a pasar rápido. Se fue extendiendo. Uno va dejando de lado la desesperación. Nunca vivimos algo así y hay que cuidarse de la mejor forma y a esperar que regresen las actividades”, concluyó.

LEÉ MÁS

Alto guiso, tortas fritas y pan: el sábado Petro cocina para el pueblo

Del llamado de Lío a la fortuna que cobraría su club de origen