Más de 100 acreditados para la final del TC y una carrera emotiva para el relator de LU5

Por otra parte, si bien intenta dar vuelta la página y no mirar para atrás, será el relato más importante que hará tras ganarle la batalla inicial a una grave enfermedad. “Es el relato más violento y exigente que tengo por delante. El otro día los de la Monomarca Gol ya me hicieron gritar de lo lindo... Me sacaron un riñón por un tumor pero por suerte zafé de la quimio y todos me alientan a seguir. Y es lo que hago, controlándome cada seis meses”, concluyó el popular Rata que estará junto a su lujoso equipo llevando a los numerosos oyentes las alternativas de lo que suceda en Centenario.

A principios de septiembre, este fana de Gimnasia emocionó a todos al comentar en vivo al cabo de una transmisión: “Señores, le ponemos punto final. Esta carrera tiene un sabor muy especial para mí, luego de mi situación personal vivida, de salud, que gracias a Dios evolucionó favorablemente. Pensé que nunca más, sinceramente lo digo con el corazón, iba a poder transmitir siete horas por día como hacíamos antes, sábado y domingo".

El Rata Graziosi, uno de los 100 periodistas acreditados. En verdad, el número uno, lejos.

Llegaron de todo el país

Basta con echar un vistazo a la cantidad de acreditados para comprobar la expectativa que genera la definición del Turismo Carretera en Centenario. De Neuquén hacia toda la Argentina y el mundo a través de las cadenas televisivas internacionales.

Según confió Stefano La Rosa, uno de los encargados de prensa de la ACTC a LM Neuquén, “son más de 100 los periodistas que cubrirán la carrera” decisiva de la Copa de Oro.

En cuanto a la procedencia de los mismos, indicó que “hay periodistas de todas partes y fuerte presencia local. Desde lo largo y ancho de Neuquén, Río Negro pero también de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Necochea…”.

En relación a los medios y programas puntuales, el apodado Pepo sostuvo: “Hay enviados de Carburando, Campeones, Vuelta Previa, Fox Sports (Ultima Vuelta y Recta Principal), además de dos periodistas de la TV Pública que transmitirá en vivo la competencia”. También la revista Solo TC tendrá presencia aquí. Centenario tiene buena prensa.

