Mascherano habló sobre su supuesto regreso a River

Mascherano reconoció que si bien no tenía pensado "volver a Argentina", todavía existen chances de que se ponga la camiseta del "Millonario" en un futuro cercano.

"Sinceramente, siento que todavía hay un capítulo de mi carrera dedicado a River. Pasa que el gran problema de hablar de River es que, en mi caso, yo no quiero ser preso de mis palabras", explicó en una entrevista que le concedió al programa Halcones y Palomas que se emite por el canal TNT Sports.

"No quiero estar diciendo que en diciembre voy a volver, o en junio. Y después si no se da, ¿qué hago? ¿Dije una mentira? Siempre dije que en mi cabeza está volver en algún momento", agregó.

El Jefecito tiene 33 años y el rumor que se instaló en España es que a fin de año abandonará el Barcelona luego de siete temporadas en el club. "Con D'Onofrio hablo bastante seguido, pero te soy sincero: hace un año que no hablamos de volver a River. Antes sí, me lo consultó con Enzo. Pero hace un año que no hablamos de ese tema. Hablamos seguido porque tengo muy buena relación con él y con Enzo", detalló.

El retorno de Mascherano al país no es una decisión sencilla, ya que deberá convencer a su familia más allá de las condiciones que existan en el club en ese momento. "No tiene que ver, como he leído por ahí, con un tema económico. Las decisiones a los 20 años las tomaba yo, y ahora las tomamos a nivel familiar. Tengo hijos de 11 años y tengo que estar preguntando. No es una excusa, pero tengo mis justificaciones", advirtió.

Esto no implica un seguro regreso del futbolista que surgió del club de Núñez y emigró al Corinthians en el 2005: "No puedo estar diciéndote una cosa o la otra, porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer. No tengo ni idea de qué voy a hacer en enero".

