Mataron a balazos a una profesora para robarle el celular

Una profesora de folcklore y ex empleada municipal fue asesinada de tres balazos por delincuentes cuando se negó a entregar su teléfono celular al ser asaltada frente a su casa en el partido bonaerense de Cañuelas . El hecho ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 22, en Vicente Casares 144, del barrio La Unión, cuando Mirta Barcia (64 años) despedía a una amiga en la puerta de su casa y fue abordada por dos ladrones armados, que llegaron caminando y quisieron robarle el teléfono celular que tenía, un Samsung JA2.

Los voceros dijeron que la mujer se resistió a entregar el aparato, momento en que los delincuentes la hirieron a balazos y escaparon con el teléfono. La víctima fue llevada al hospital local en un auto particular, donde murió como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

La investigación por "homicidio en ocasión de robo" se encuentra a cargo de la Fiscalía 1 de Cañuelas, que conduce Lisandro Damonte, y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Vicente, quienes ya solicitaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales para intentar obtener videos del momento del ataque e identificar a los autores del hecho.

Una fuente cercana a la investigación indicó que a unos cien metros del lugar del asalto se encontró una campera y que se analiza si le pertenece a uno de los atacantes. "Se esperan resultados de las pericias para luego avanzar en la investigación", sostuvo el informante.

Una testigo declaró ante los pesquisas que los asesinos no tenían más de 25 años, que ambos llevaban puestas capuchas y uno tapabocas. Según las fuentes, la víctima era empleada municipal en Cañuelas, profesora de folcklore y ex pareja del ex concejal del FVP Alberto Porciel. Tras el crimen, desde el municipio de Cañuelas lamentaron el episodio y decretaron 48 horas de duelo.

En un comunicado al que tuvo acceso Télam, desde el Gobierno municipal manifestaron: “Queremos expresar nuestras condolencias y acompañamiento a su familia en este momento de profundo dolor. Las trágicas circunstancias de su muerte nos consternan y nos sumamos al unánime pedido de justicia”.

Tras asegurar que Barcia, quien trabajó varios años en la secretaría privada de la intendencia de Cañuelas, era una "invaluable colaboradora, compañera y amiga”, la intendenta de ese municipio, Marisa Fassi, decretó 48 horas de duelo en su memoria.