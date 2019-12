P26-F01(SCE_ID=385251).jpg

Tras la ruptura, el coreógrafo confesó que se refugió en su entorno. “Una vez que me separo de ella, hubo que ocuparse de uno mismo. De estar con gente que te quiere y que te tira la mejor onda”, contó Napp sobre la contención que recibió.

Se me mezcló mucho lo personal con lo profesional. Ahí es cuando sentí que estaba fallando

Por otro lado, Mati aseguró que buscó ayuda espiritual: “Hablé con un coach de la vida que busca que estés bien, para que me ayude a manejar esta situación. Me dijo que uno tiene que disfrutar”.

“Cuando me separé de Flor, lo único que hacía era pensar en ella. ¿Si me rompió el corazón? No sé, no estuvimos una vida. Claramente, quedé golpeado. Se me mezcló mucho lo personal con lo profesional. Ahí es cuando sentí que estaba fallando”, cerró el coach.

--> Flor disfruta sus vacaciones y se tiró en paracaídas

Después de terminar el “Súper Bailando” y lejos de su historia de amor con Napp, Flor Vigna disfruta de sus vacaciones y aprovechó para hacer su vuelo bautismo. La bailarina se tiró en paracaídas desde tres mil metros de altura. Flor realizó una caída libre de 1 minutos a 200 kilómetros por hora.

P26-F02(SCE_ID=385253).jpg

La caída libre es una de las sensaciones más impresionantes que un ser humano puede experimentar, combinando factores tecnológicos y ambientales, para desarrollar una explosión de estímulos en todos los sentidos”, afirmó uno de los instructores de Paracaidismo Lobos, que asistió a la actriz.

Luego de esa tremenda experiencia, Flor se tomó un vuelo rumbo a Buzios. “Esto es muy hermoso”, repitió varias veces en los videos que compartió en Instagram Stories.

LEÉ MÁS

Karina Jelineck tuvo taquicardia y se retiró durante el vivo

Candelaria Tinelli salió a bancar al Mago sin dientes