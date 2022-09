Matías Defederico confesó por qué no viajó a Punta Cana a ver a su hija y denunció a su ex

Tras un nuevo escándalo mediático por el cual Cinthia Fernández le anunció a Matías Defederico que va a solicitar en el juzgado la suspensión del régimen de visitas a Charis, Bella y Francesca , las tres hijas que tienen en común, el ex futbolsita rompió el silencio. En un mano a mano con Luis Ventura, habló de todo y explicó por qué no viajó a ver su hija cuando estuvo internada en Punta Cana.

Explicó que ese fin de semana le tocaba a él quedarse con las nenas pero que le avisaron que Cinthia les tenía preparada una sorpresa a sus hijas y necesitaba pasarlo con ellas. Llegó a enterarse que se trataba de un viaje, pero no le dijo nada del destino. Cuando le reclamó, ella le respondió que no le dijo porque era una sorpresa. "Sí, pero era una sorpresa para mis hijas, no para mí", dijo el ex jugador.