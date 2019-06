"Jana no tuvo una madre que robó por ellas. Claudia se quedó con patrimonio de Maradona. Y las causas, dicen eso. Jana tiene que andar en colectivo porque la otra tiene una casa con ascensor. Es injusto", sentenció el letrado.

Además sostuvo que resulta insólito que "Diego Maradona, mejor jugador de la historia del fútbol, no tenga un short ni una camiseta de fútbol".

"Fue estafado patrimonialmente", afirmó y precisó: "Le prestó 600 mil dólares a Claudia, que se los dio a Dalma y Diego todavía está esperando la plata".

"La causa está también en los Estados Unidos y lo dice el abogado de Miami. Como Diego tenía prohibida la entrada a Miami, ellas compraron departamentos en ese Estado. Armaron una sociedad para comprar esos departamentos y Dalma y Giannina eran tesoreras, con 13 y 12 años de edad", manifestó.

"Lo que digo está todo por escrito y respaldado judicialmente. Diego dice 'me moría y compraban departamentos' y lo que quiero dejar en claro que no es una frase mía. Acá está la clínica de un médico que dice que Diego se estaba muriendo y un título de propiedad, que al otro día estaban comprando un departamento. imposible que en el años 2000 invente un título de propiedad", indicó.

"Estás investigando a un grupo de ladrones y al final, por estar trabajando, tenés que soportar comentarios tuyos", dijo sobre las burlas y las duras declaraciones de las hijas de El Diez en las redes.

"Claudia robó en favor de Dalma y Gianinna. Está la cuenta de Uruguay con dos millones de dólares, las sociedades", insistió. "Dalma y Gianinna son víctimas de la corrupción, como pasa con los hijos de Cristina. Pregúntenle al padre del Kun Agüero qué piensa de Gianinna. Quisieron hacer lo mismo que con Diego, manejarle la plata", concluyó el abogado.

Habrá que ver cuál será la reacción de Diego, ante las declaraciones de su representante legal, quien en su nombre disparó contra la precandidata a vicepresidenta de la Nación junto a Alberto Fernández, fórmula que fue celebrada hace poco por El Diez.

Por último, Morla esbozó una controvertida defensa de su trabajo cuestionando la lucha feminista en contra de la violencia de género que existe en el país. "Acá no pasa por violencia de género, mirá lo que estamos viviendo en Argentina: cualquier falta de respeto de una mujer a un hombre no pasada nada. Cuando un hombre que es profesional, que estudió que se esfuerza dice lo que pasa en una causa, hablan de violencia de género. ¿Por qué no hablan de violencia cuando me faltan el respeto a mi? Yo estoy trabajando".

