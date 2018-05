Mauricio Macri contra Cristina

En un mensaje grabado que duró poco más de nueve minutos, en el que estuvo acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera (quien no pronunció palabras), Macri reiteró que no habrá marcha atrás con el incremento en las tarifas y advirtió que “no hay futuro sin energía”. “Les pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional. Les pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”, señaló el mandatario.

“Durante años nos hicieron creer que los subsidios eran gratis, que la energía es barata, que no cuesta”, criticó y dijo que “es mentira que los subsidios al gas y a la electricidad no los paga nadie”, al asegurar que se pagan “con más inflación y más deuda”.

“Esa mentira nos impidió tomar conciencia del valor real de la energía y no la supimos cuidar. Sé lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo, sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera, créanme que lo habría hecho. Si hubiera existido algún otro camino, lo habría tomado”, aseguró el mandatario.

“Tratar de loca a una mujer. Típico de un machirulo”. Cristina Kirchner, la ex presidenta, le respondió a Macri a través de Twitter.

Quieren “limpiar” las boletas

La gobernadora María Eugenia Vidal buscará el jueves 7 de junio convertir en ley el proyecto que “limpia” las facturas luz y gas, prohibiendo que se incorporen impuestos ajenos a los servicios.