"Me haré cargo de los problemas de la ciudad"

¿Cómo vive esta etapa?, ¿esperaba el triunfo del domingo con estos números?

Es la primera elección como candidato. Me sorprendió el gran acompañamiento, y con el resultado le dan a mi y al equipo mucha fuerza para transitar en esta nueva etapa, que es sumar voluntades, sectores y participación. Hemos recorrido más de 3 mil kilómetros en la ciudad, cada barrio y con todo el equipo de trabajo nos dimos cuenta de que es fundamental abrir las puertas a todos los neuquinos. Tuvimos más de diez reuniones por día con vecinos para llegar a este resultado.

¿Se le puede ganar a Quiroga en la ciudad? Ya lo intentaron Brollo, Brillo dos veces, y Bongiovani, pero no lo lograron. ¿Le falta estrategia en el MPN?

Quiroga no juega en la próxima elección de la ciudad, no puede repetir como intendente. Hoy tenemos chance de ganar la elección en la medida en que trabajemos en equipo para resolver problemas. El vecino quiere que la ciudad deje de inundarse, tener un mejor transporte, tener un vivienda propia y que los ríos estén saneados

Hay un eterno debate de culpas que se echan entre el Municipio y la Provincia, ¿se puede cortar con eso?

Mi perfil es otro. Me corro del lugar de la queja y de que la culpa siempre está en el otro. Me haré responsable de los problemas que hay que resolver. Siento que el intendente tiene que ser quien, en definitiva, ejecute las medidas necesarias para hacerse cargo de los problemas. Yo me voy a hacer cargo y voy a resolver los problemas que tiene de la ciudad desde hace más de 20 años.

¿De qué manera lo va a hacer? Es una promesa común.

La forma es trabajar en conjunto con la Provincia. Y es sencillo: voy a formar el contrato con el EPAS. Hoy no hay una seguridad jurídica. Habrá monitoreos de las tarifas que se cobran, también en CALF, pero fundamentalmente vamos a tomar las medidas necesarias para resolver todo. Nosotros no desacreditamos al rival.

Se van a desdoblar las elecciones en 2019, ¿eso lo perjudica al MPN?

No. Si las elecciones son en octubre, tendremos más tiempo de volcar propuestas con los vecinos.

