"Mucha gente quería patotearlo y agredirlo. Había mucho enojo. Él me pedía que no me vaya y ellos -los presentes- son los que le dicen 'ella es a la que le acabás de robar'. Mi marido y mi hija ya habína llegado", agregó.

Acerca de por qué y cómo surgió el asistir a quien le había sustraído sus pertenencias, comentó: "No lo he pensado. No sé si alguien no lo haría. Creo que todos los médicos lo haríamos. No creo ser la excepción en eso. Para eso nos hemos formado, para ayudar al desvalido".

Embed

Y en el mismo sentido añadió: "Y yo soy católica y creo en las segundas oportunidad. No soy quien para juzgar".

"No he hecho la denuncia. Eso fue lo más triste. En un momento, cuando ya se estaba por ir la ambulancia. Él me pide que no haga la denuncia y yo le dije que sí la iba a hacer. Y él me dice 'yo sé donde vive'. Entonces yo me he sentido amenazada en ese momento", manifestó.

Y concluyó con otro mensaje conciliador: "Llegó su hermana y me dio mucha lástima, porque la gente también la trataba de ladrona. Y ella decía 'si yo trabajo y estudio'. Por ahí uno estigmatiza a las personas y no solamente a las personas, si no a toda la gente de una condición social determinada. Ya si sos pobre, sos ladrón. Voy a rezar por la hermana. Dios siempre da otra oportunidad".

LEÉ MÁS

Motochorros matan por la espalda y ni siquiera roban

Motochorros a los tiros frente a un colegio: alumna se salvó por la mochila