El duelo ante Croacia tuvo un condimento muy especial para Lionel Messi: el rosarino igualó a Lothar Matthäus como el futbolista con más partidos disputados (25) en un Mundial de fútbol. Anteriormente, se había convertido en máximo goleador de la Albiceleste en Campeonatos del Mundo. "No se si es mi mejor Mundial. Como dije el principio, hace tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto. Más allá de que nos tocó empezar el Mundial perdiendo, estábamos confiados que este grupo lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confíe porque sabemos lo que somos y este grupo es una locura. Vamos a jugar una final más. Argentina vuelve a estar en una final del Mundo. Así que a disfrutar esto", manifestó al respecto.

1448870320.jpg Lionel Messi volvió a ser la figura de la Selección Argentina ante Croacia.

"Pienso en mi familia. Como siempre digo, son lo máximo para mí. Los que me acompañaron siempre. Hemos pasado duras y muy buenas, y hoy no toca vivir una espectacular. Disfrutando este momento con ellos, con toda esta gente y con los que están en Argentina", cerró antes de retirarse del campo de juego.

Ya en zona mixta, Leo reconoció: "Puertas adentro sabíamos que lo podíamos hacer, teníamos mucha confianza. La verdad que no mentimos en ningún momento. Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Creo que todo lo que logramos fue por mérito propio, demostrando partido a partido. Saliendo de una muy difícil cuando nos tocó empezar mal. Estábamos muy confiados. Después es fútbol, se puede dar o no. Cualquier detalle te cambia un partido. Pero este grupo siempre tuvo en claro que íbamos a pelear por lo máximo".

DSC_4783.JPG Foto: Sergio Dovio.

Por último, Messi le dejó un contundente y esperanzador mensaje a todos los aficionados argentinos: "El mensaje para la gente es que disfrutemos. Creo que es un logro extraordinario lo que venimos haciendo durante este Mundial. Es una alegría enorme para todo el país que Argentina vuelva a jugar una final del Mundo. Como hicimos durante todo el Mundial, vamos a dar el máximo para intentar llevar la copa a casa".