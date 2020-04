Sin embargo, para calmar ansiedades, la banda decidió publicar un disco con las mejores canciones de todos los shows que dieron en nuestro país. Con un setlist de 18 temas, Spotify ya subió todo el material a su plataforma.

“Saludos desde una distancia social segura... Metallica espera que ustedes y sus seres queridos estén haciendo lo mejor que puedan dadas las circunstancias actuales”, dijeron los Metallica en un comunicado promocional elaborado junto a Spotify.

“Nuestros calendarios fueron marcados para nuestra sexta visita a Argentina desde 1993. En lugar de quedarse en casa sintiéndonos abrumados por no poder pasar la noche con todos ustedes, pensamos que sería divertido dar un paseo por los recuerdos y volver a revivir todo lo bueno de nuestras visitas anteriores”, agregaron en el texto.

“A partir de mañana, una compilación en vivo estará disponible en streaming. Las 18 canciones se tomaron de nuestras visitas a Argentina en los últimos 27 años y presentan algunas grabaciones de mesa de sonido de 1993 y 1999, recientemente desenterradas de la bóveda, así como algunas pistas remezcladas de 2010, 2014 y 2017”, completaron.

La lista

El disco incluye las siguientes canciones (cuatro de ellas grabadas en Córdoba): “Hardwired”, “No Remorse”, “Holier Than Thou”, “Of Wolf and Man”, “Fade to Black, “Now That We’re Dead”, “Fuel”, “The Unforgiven”, “Ad Justice for All”, “Sad But True”, “Cyanide”, “All Nightmare Long”, “One”, “Master of Puppets”, “Damage, Inc.”, “Creeping Death”, “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman”.