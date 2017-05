"Mi marido es el hombre más inteligente del planeta"

El 2017 viene de lo más intenso. “Últimamente me acuesto a las 21 para acompañar a los chicos hasta que se duerman y me quedó dormida yo también”, confiesa. Motivos le sobran para estar agotada: empieza el día muy temprano, organiza el desayuno y las actividades para sus hijos, y después ingresa en una línea de compromisos personales agitada. Tres horas cada día entrena con su pareja de baile, Mauro Caiazza, compañero en el musical Stravaganza y co-equiper ideal porque se llevan súper bien, se conocen y cumple con el requisito de la producción: una cara nueva para el programa. Por lo pronto, la dirección de sus coreos estará en manos de Matías Ramos. Él, dice, cumple el principal requisito del “buen tutor”: le permite sentirse segura. “Si bien es muy joven (27), tiene la madurez de una persona más grande. Valoro que es muy creativo, tiene un código nuevo y conoce un lenguaje musical muy actual que yo no manejo. Además, tiene una manera de decir las cosas, un modo de trabajar y una energía que me copa mucho”, admite.

Hay muchos temas de la carrera que él (por Dady) maneja muy bien. Obviamente que lo escucho cuando estoy en la nebulosa”.

Pasar a primer plano es un gran cambio, ¿cómo lo estás viviendo?

Sí. Me pone muy nerviosa porque lo asumo con mucha responsabilidad. La verdad es que tengo muchas expectativas. Hacía mucho que no bailaba, así que estoy poniéndole mucha pila para ponerme a tono.

¿Dady opina? ¿Le pedís consejos?

La verdad es que sí. Aunque al principio le costó porque es un rol diferente, ahora me acompaña. Está muy pendiente, me estimula y me da consejos de qué hacer y qué no hacer. Hay muchos temas de la carrera que él maneja muy bien. Y obviamente que lo escucho cuando estoy en la nebulosa o tengo alguna duda, porque más allá de que es mi marido, es una persona a la que súper respeto y admiro profesionalmente.

La de ustedes es una pareja muy sólida y de muchos años, algo complicado de encontrar en este medio en el que sobran las exigencias y los rumores de crisis e infidelidad…

Sí, a nosotros nos atacan mucho todo el tiempo. Siempre fue así pero lo notamos más ahora, imagino que por la postura política que tiene. Pensá que a Dady ya lo mataron tres veces. Pero sabemos que es el juego que tenemos que jugar y en un punto estamos acostumbrados. Nosotros, por suerte, como pareja estamos muy bien.

-Y además de dejar pasar los dichos infundados, ¿cuál es la clave para sostener un amor de larga data?

Tratamos siempre de cuidar nuestros espacios de pareja solos. Intentamos cada vez que podemos hacer alguna salida juntos: ir al teatro o a cenar. Por supuesto que estoy enamorada y lo amo tanto como lo admiro. Siento que es la persona más inteligente que hay en el planeta tierra. También es verdad que no negamos los problemas y si hay alguno lo conversamos mucho: no creo que exista otra manera de construir.

Por otro lado, vos nunca dejaste tus cosas, siempre te corriste del lugar de “mujer de”…

Sí, siempre preservé mis nichos personales. Dady vino a mi vida a sumar y no a restar.

Cambiando de tema, ¿cuesta mantener el cambio estético total que hiciste el año pasado?

Muchísimo, como todo en la vida, hay que ser constante porque es difícil no perder lo logrado al principio, que estás con todo el ímpetu. Ya no hago dieta y tengo mis permitidos porque me gusta disfrutar de la vida. Si salimos a comer en familia me relajo y pido lo que tenga ganas, pero después me cuido: trato de no comer harinas de noche, respetar los horarios, comer mucha fruta, verdura y frutos secos; tomar mucha agua. También hace poco empecé a tomar maca, que es un energético natural y me viene bárbaro para este momento de tanto desgaste.

-Dicen que potencia la energía disponible para el sexo...

(Se ríe) Puede ser, pero creo que la sexualidad pasa más por la cabeza que por lo físico. Por el deseo de amar al otro, querer sentirlo y estar cerca y conectado.