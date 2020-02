Mica y Poroto, más cerca de ser padres

A la hora de explicar qué pasó en la supuesta crisis de pareja, Mica explicó: "La relación está mucho mejor. Los veranos son complicados y cada uno tiene sus tiempos".

No quiere más

La panelista de Incorrectas explicó que ya no se mete en los conflictos de Fabián con Nicole Neumann. "Tengo una cautelar y el día que me llegó, la respeté. Al principio, me metí mucho en la relación con Fabi y todo lo que había alrededor. Me hizo tener algún roce que no estaba bueno para la relación y dije ‘no quiero saber más nada’".

Con respecto a la denuncia que Neumann le hizo a Cubero por, según la modelo, no haber entregado a las nenas en tiempo y forma, Mica dijo que su pareja "respeta absolutamente todo, es prolijo".

"Le dije que se quede tranquilo ,que a la larga todo va a salir a la luz. En el momento en el que estamos las mujeres, cualquier cosa que salga a decir un hombre es para que lo maten", cerró Viciconte.

mica viciconte y cubero Micaela Viciconte y Cubero: ¿quieren ser padres?

No hay chances para este año

Desde que empezó la danza de nombres de candidatos para el “Bailando” 2020, Fabián Cubero no para de sonar. Sin embargo, el ex fútbolista de Vélez Sarsfield confesó que no va a participar. “No va a ser este año, no hay chances. Porque estoy enfocado en seguir con el fútbol, así que hoy en día estoy pensando en hacer otra cosa. La idea es seguir ligado a Vélez, estoy con reuniones y todo”, explicó Cubero.

