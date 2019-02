El otro día falleció Bauzá. Fue el primer hombre que a mí me acosó. Yo terminaba el ISER. Mi primer trabajo era en Casa de Gobierno, en el gobierno menemista. Cuando me iban a acreditar -yo tendría 20 o 21 años- me dieron una reunión con Bauzá. Me llevaron a su despacho y él me dijo directamente que yo era una mina inteligente, que era bárbara. Me dijo cosas maravillosas y después terminó con un ‘Pero sólo tenés que acostarte conmigo una vez y te acreditamos’", relató la periodista en su programa radial Milenium hoy.