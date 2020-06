Minujín lloró por la eliminación de Bake Off

Embed

"Ah, estás re en una", acotó el hijo de Pablo Granados, que quedó sorprendido con la respuesta del entrevistado. A lo que Minujín agregó: "Sigo mucho Bake off y el domingo lloré. Se fue Ángelo y lloré".

0210201.png

Explotaron las redes

Rápidamente la confesión de la figura de El Marginal comenzó a replicarse en las redes sociales y muchos usuarios no entendían por qué Minujín era tendencia en Twitter.

"Qué hombre querible Juan Minujín, que sea argentino debe ser de las mejores cosas que le pasó al país, hechos, no opiniones", "El que no quiere a Juan Minujín no quiere a su vieja", "Juan Minujín contando que la última vez que lloró fue el domingo con Bake Off cuando se fue Ángelo ¡Que hombre!", fueron algunos de los miles de comentarios en Twitter.

