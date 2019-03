"No se animan acá a decir la verdad, eh", lanzó Evelyn, y Cinthia retrucó: "Bueno, la verdad que sí, te corté de la foto porque fuiste mala compañera. Te lo digo en la cara. Lo que hiciste al aire no se hace. A mí no me gusta ver llorar a mis compañeras", comentó sobre el tenso momento que tuvo con Latorre, quien terminó angustiada ese día.

Horas más tarde, Fernández volvió a descargar su bronca, pero esta vez, en las redes sociales.

"Puedo seguir diciendo cosas que tengo para decir, pésima compañera en mil actitudes. Que no amenace más porque si hablamos todas se hunde como persona. Así que en la cara lo digo. ¡El papel de corderito que se lo crea ella y sus 10 seguidores!", lanzó.

Evelyn contestó arrobando a la productora Mandarina al departamento de prensa de El Trece: "Prefiero ser mala compañera y no ser falta o mala persona".

No conforme con lo que le había dicho, la bailarina volvió a escribir. "¿Qué pasa que arrobas a la productora? ¿Querés hacernos quedar mal? La única que quedó mal con todos como en todos tus trabajos sos vos. O preguntá si te quiere alguien, genia", apuntó.

"Además, hablando de falsa.... no nos hagas contar cómo chupas las medias pero después pedís invitados en contra de tus compañeras y jefe. ¿O me equivoco? Lo que elijo responderte porque encima te hago un favor para que te levanten de los portales como querés", concluyó.

