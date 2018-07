Mirá la violenta discusión que hizo enojar a Mirtha

Florencia Arietto, actual integrante del ciclo radial de Santiago del Moro y ex jefa de seguridad de Independiente, cargó contra Hugo Moyano, al que en su momento denunció por su relación con la barrabrava del Rojo, y la corrupción política.

Fue entonces cuando el veterano dirigente peronista Julio Bárbaro intentó suavizar el tema, lo que motivó una respuesta feroz de Arietto: "Vos Julio qué podés hablar de denuncias si nunca denunciaste a nadie... Pasaste por todos los colores, todos los choreos y nunca denunciaste a nadie... Me vas a decir que nunca te diste cuenta que estaban robando en la etapa de Néstor Kirchner? ¿No viste nada? Vos te sentás con todos los corruptos...", le disparó Arietto.

Bárbaro intentó replicar que el almorzaba tanto con Macri como con Moyano y que lo suyo "era el pensamiento", porque "las denuncias son todas iguales". Y hasta se animó a un "tus denuncias no son mejores que las mías", pero eso lo expuso a un contragolpe letal de Arietto: "De qué denuncias tuyas si vos te sentás con corruptos y nunca denunciaste a nadie...?".

Un tramo imperdible que obligó a Mirtha a cortar el asunto: "Yo manejo este programa, ese tono agresivo no me gusta, no va con el programa", dijo Legrand, a quien hace un par de meses la criticaron duramente por no detener las denuncias de Natacha Jaitt contra varios famosos.

