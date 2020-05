Mirá los bloopers de los sketches de Casados con hijos

Al parecer, grabar a la distancia no fue una tarea fácil. Darío no podía conectarse y estuvo un rato largo intentando mientras sus compañeros se reían y hacían chistes en medio de la espera.

“Darío, pero estamos todos acá, ¿respetaste las minúsculas y las mayúsculas? No podés no entrar”, le dijo Francella a su compañero. “Y bueno, sino el mierda se quedará afuera”, contestó Peña entre risas. Luisana llamó a su hermano para poder darle las instrucciones: “Darío, ¿cómo no vas a poder entrar? Esa no es la contraseña, a mí me pasó lo mismo. Escuchá, entra, poné el ID de la reunión...”.

“Se lo comió Coki”, bromeó Peña. “Como los quiero a los Lopilato ¿Por qué no puede entrar?”, agregó Francella , a lo que la jurado del Bailando por un Sueño remató: “Porque es tarado”.

Luego de un largo periodo, finalmente Darío pudo sumarse a la reunión por Zoom. Pero cuando estaban por empezar a realizar el sketch, Luisana se desconectó por un problema de conexión. Cuando lo pudo solucionar, los cuatro actores ya estaban listos para grabar el episodio. “Estamos todos, pero ahora nos olvidamos del ensayo. Hay que ensayar unas 20 veces más...”, aseguró entre risas Peña.

