“Ella no es la madre. Es un vientre subrogado, el óvulo no era de ella. Justo hace unos días nació su nuevo bebé. Es su cuarto hijo. Es un amor de mujer, para mí es parte de mi familia”, sostuvo el bailarín, a lo que Mirtha inquirió: “¿Cobran por eso?”. “Lo que cobra esa persona no es suficiente para llevar a un embarazo nueves meses y amar a esa personita que no es tuya”, replicó el productor.

“Es raro porque en algún momento tendrá deseo de ver al chiquito”, contrapuso la conductora. “Es un acto de amor. No hay que verlos como una rareza”, sentenció Flavio, mientas la anfitriona redobló la apuesta: “¿No comercia con eso?”. “Sí, pero comercia por una buena causa”, remarcó él, pero Mirtha insistió: “No sé, es raro”. “Es cultural”, remató Peto Menahem, otro de los invitados.

