Mirtha le pegó feo a Macri por sus vacaciones

Luego de plantear que el país está “muy complicado”, sentenció: “Tenemos que salir de esta situación de manera urgente. Macri, si quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación”.

Filosa: “La clase media está en descenso, cada vez hay más pobreza y más indigentes”, indicó Mirtha.

Historial de enojos

No es la primera vez que La Chiqui pone el foco en la dura situación económica y los frecuentes descansos del primer mandatario. En enero de este año puso el grito en el cielo por la reforma previsional, la inflación y la suba de tarifas. “No me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil, no es momento”, dijo ofuscada.

Mirtha también se indignó cuando el jefe de Estado se fue a tomar un descanso a Chapadmalal con su familia en mayo. “La gente está muy preocupada, yo no me iría de vacaciones y hasta les prohibiría a los ministros que se vayan también”, recalcó en esa ocasión.

Pese a sus críticas al gobierno de Cambiemos y los más de 100 días de descanso que viene acumulando Macri desde el principio de su gestión, Mirtha continúa siendo una de sus principales partidarias.

D’Alessandro, polémico con el Ni Una Menos

El abogado Mauricio D’Alessandro desató una fuerte discusión en la noche de Mirtha Legrand al señalar que el movimiento Ni Una Menos era “filo kirchnerista”.

Todo comenzó cuando Nancy Pazos dijo que Juan Darthés “es un violador”. “Todavía no se sabe si violó. No tenemos una condena”, contrapuso el letrado, y añadió: “También es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Era un movimiento filo kirchnerista Es absolutamente así. Hoy ya no pasa”, sentenció.

“Cuando vos decís una carga ideológica, ¿es para desmerecer Ni Una Menos? No conocés a las mujeres que organizaron eso”, lanzó, indignada, Teté Coustarot. “Más o menos, porque fui a una marcha”, contestó el mediático. “¿Vos crees que ninguna mujer macrista se movilizó por el “Ni una menos”? Estás totalmente equivocado. Fue multitudinaria”, aseguró Pazos.

En tanto, la periodista María O’ Donnell argumentó: “Por supuesto que las mujeres que nos movilizamos en contra de la violencia machista, tenemos una ideología que tiene que ver con terminar con un patriarcado. Vos lo que estabas diciendo es que fue bajo una ideología poniendo un manto de una segunda intención de kirchnerismo agazapado detrás del ‘Ni una menos’ ¿En base a qué estás diciendo eso?”. “En base a un montón de cosas vinculadas con el aborto…”, contestó el letrado. “Cristina Kirchner estaba en contra de despenalizar el aborto en ese momento”, le recordó O’ Donnell.

“Yo afirmo que estas nuevas 500 actrices (que denunciaron a Darthés) se desideologizaron”, replicó él. “Ellas tienen una ideología muy concreta”, retrucó O’ Donnell. Tras un fuerte ida y vuelta con las invitadas, D’Alessandro se cansó y exclamó “¡No me hagan bullying!”.

Cincuenta años de TV, con gusto a poco

Este fin de semana Mirtha Legrand culminó sus emisiones del 2018. Ya sin Podemos Hablar al aire, su envío se convirtió en lo más visto de la jornada con 8.3 puntos de rating. Aunque tuvo un leve ascenso respecto a su marca habitual, no pudo alcanzar las cifras del tanque de Andy Kusnetzoff que promediaba los 12 puntos.

Mirtha dijo que tuvo un año “excelente”, aunque no pudo dejar de reconocer que tuvo “algunos temas de medición de audiencia”.

Sin dudas, el año que marcó su 50° aniversario en la tevé no fue como soñaba tanto por el escaso rating como por los festejos con gusto a poco. Con todo, Mirtha volverá al ruedo el 5 de enero desde Mar del Plata.

