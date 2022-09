Mirtha Legrand contó qué es lo que más le duele al ver a Juana Viale en su programa

Mientras tanto, la conductora sigue con La noche de Mirtha , donde en la mesa del sábado 24 de septiembre habló del pase del cetro a su nieta, cuando Luis Majul , uno de sus invitados, le preguntó cómo la veía a Juana al frente de los almuerzos . Mirtha le respondió que "me encanta" cómo los lleva, pero confesó que hay algo que no le gusta nada.

Mirtha Legrand contó qué es lo que le disgusta de ver a su nieta Juana en la conducción de sus clásicos almuerzos.

“Lo que más me dolió es que sacaron la música y pusieron una de Gastaldi", reveló haciendo referencia a "Siempre contigo", la nueva cortina del ciclo compuesta por Valeria Gastaldi. Y aclaró que "no quiero que esto provoque una discordia ni nada” con Juana ni con su nieto Nacho Viale, productor del programa.

Marcelo Polino, quien también estaba como invitado, aprovechó el momento para preguntarle por el cambio de nombre "¿te enojaste que le pusieron almorzando con Juana? ¿se lo regalaste, lo donaste?", quiso saber. "N. Me dio un poquito de... Que no estaba más Almorzando con Mirtha Legrand después de 55 años", respondió sin explicar qué era lo que le daba.

Pero aclaró que fue una decisión tomada en conjunto con sus nietos: “lo hablamos con Juana y con Nacho. Era raro que se llamara Almorzando con Mirtha Legrand con Juanita”, indicó. Y expresó que Juana "es amorosa, me adora. Hoy antes de hacer el programa vino a darme un beso al camarín. Es un amor. Toda mi familia me quiere, me adora, me admira. Por ahí tenemos algunos roces, pero bueno...", dijo para cerrar el tema.