Mirtha pegó el faltazo y tuvo que ser operada

Según indicó al mediodía Nacho Vaile, su nieto y productor, la conductora no pudo salir al aire debido a un problema de salud. “Storylab, productora del programa Almorzando con Mirtha Legrand, comunica que se suspende la edición de hoy del programa. El motivo es que la Sra Mirtha Legrand padece una gastoenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, la obliga a guardar cama por unos días”, anunció a través de su Twitter a las 11 de la mañana. Minutos más tarde, desde la cuenta de la conductora se replicó el mensaje y, ya en la propia voz de Mirtha, se resaltó: “En la medida que me reponga, estaré al frente de los programas la semana que viene. Gracias”.