Mirtha vs. Mariana Fabbiani por la despenalización del aborto

Aunque remarcó que es católica, la nieta de Mariano Mores contó que al principio no estaba de acuerdo con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero que terminó cambiando su postura luego de interiorizarse en el tema.

"Fui evolucionando en mi postura. Soy católica, siempre estuve en contra del aborto y nunca fue una opción para mí, ni lo es. Pero la verdad es que cuando empecé a informarme un poco y meterme en el tema me di cuenta que las creencias personales hay que dejarlas de lado. Que es realmente un tema de salud pública", explicó la conductora del Diario de Mariana (DDM).

"Cuando ves las cifras, la cantidad de mujeres que mueres, que no tienen la posibilidad de elegir, me hizo cambiar mi postura. Hoy estoy a favor de la despenalización del aborto", agregó.

Fabbiani señaló que "el aborto no deber ser entendido como una opción anticonceptiva", pero sí ve necesaria la aplicación de una ley a la altura de las circunstancias "y acompañada de una mejor educación sexual". Y recalcó: "Es anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir".

Compungida, Legrand le recordó que ella está en contra de la despenalización porque "se matan vidas". "El momento de la concepción es el momento en que la mujer queda embarazada", contrapuso la anfitriona del programa.

"No se me tiren encima", acotó Mirtha mirando a la cámara."Es mi forma de pensar. Yo soy católica, soy una mujer grande, tengo otra mentalidad. Hay una cosa que se llama objeción de conciencia. Siempre pienso que no puedo aceptar una cosa semejante porque se está matando a un ser, pero me parece maravilloso que se trate", dijo sobre el debate.

El periodista Hugo Alconada Mon y el actor Oscar Martínez , quienes también estaban en la mesa apoyaron la postura de Fabbiani.

"El que no esté de acuerdo con abortar, que no aborte. Y el que y la persona que decida que esa es la solución, en vez de tener que terminar en manos de cualquiera -incluidos brujos-, que terminen en manos indicadas", sostuvo Alconada Mon.

