Moldavsky se mostró molesto por los resultados de ¿Quién es la máscara?

A días de su repentino final, Roberto Moldvasky quien tuvo su rol de investigador y tampoco convenció al público, hizo un análisis del programa y explicó cuáles, según él, fueron los motivos por los cuales el público no acompañó el proyecto. El humorista pensó y por ello aceptó ser parte que sería un éxito y que “mediría más”, pero ello no ocurrió.

"No me hago el boludo. Esperábamos que mida más y que tenga más éxito... No te voy a decir que fue un fracaso. Midió lo que midió y para mí me fue una experiencia bárbara, conocí gente divina", contó Roberto en diálogo con Intrusos.