Momento de tensión: Canosa habló con Rial en vivo

Es que en diciembre pasado, Luis Ventura la vinculó con el presidente Alberto Fernández: “Sí, otra hijaputez pero también me la banco. Es fuerte que te inventen un romance con el Presidente”.

p22-f03-espe(SCE_ID=410852).jpg

Rial no dudó un segundo y fue a fondo sobre esa versión: “¿Cómo lo manejás? ¿Cómo fue eso? ¿Cuando te juntas a entrevistarlo lo hablás con él?, preguntó el hombre de América.

Sin vueltas, Viviana explicó: “Voy a contar mi relación con el Presidente. Mi primera reunión fue cuando él era el que organizaba la campaña, que nadie imaginaba que iba a ser candidato. Lo llamamos como a todos los políticos y nos juntamos con mi socio a almorzar porque queríamos una nota con Cristina. A partir de ahí generamos un vínculo te diría de amistad”.

Intrusos | Viviana Canosa y Jorge Rial hablan al aire después de 18 años (entrevista completa)

La conductora detalló qué le dijo Alberto sobre el rumor de affaire que lanzó Ventura.

“En ese momento él me mensajeó y me dijo ‘lamento muchísimo lo que está pasando’ y yo le dije que estaba encerrada en mi casa con un nivel de vergüenza altísimo e incomodidad. Ambos dijimos que esto no tenía por qué complicar nuestro vínculo de amistad y fue lo que pasó”, reveló Canosa, quien mantuvo un largo enfrentamiento con el conductor de Intrusos.

p22-f02-espe(SCE_ID=410851).jpg

LEÉ MÁS

Mirá los nuevos estrenos de Netflix para el mes de abril

El aviso urgente del Indio Solari: "Cumplan con el aislamiento"

Lescano: "Estuve postrado en una cama 8 meses, 15 días no es nada"