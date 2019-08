La bailarina aclaró que sí hizo un par de shows, pero que no los terminó cobrando: “El gran show de Obama no lo cobré, porque decidieron que no se pagaba’’, a pesar de lo inadmisible que un espectáculo de esa magnitud no se cobre, la bailarina quedó satisfecha porque puso el tango en otro lugar. Obviamente el pago de ese espectáculo salió del bolsillo del pueblo, porque ese show que se realizó en el CCK se cobró.

Embed

LEÉ MÁS

Flor Vigna se sinceró y sorprendió en Intrusos

El Ragnar de La Salada: el Polaco cambió de look y explotaron las redes

Verónica Monti reveló intimidades de su vida sexual con Sergio Denis: "Él no funcionaba"