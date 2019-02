"Fue el fiscal (federal Carlos) Stornelli y hacía referencia a una persona que tiene una familia constituida y consolidada”, aclaró el mandatario provincial, que fue duramente criticado por poner en duda el funcionamiento del Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, de alcance nacional.

Hice sólo una referencia para decir que había mucha gente interesada, no en el sentido de importante porque tenía plata. Y obviamente la adopción se iba a producir en cumplimiento de la ley”, dijo Morales en declaraciones a radio Metro. “(Stornelli) Expresó su voluntad, no es para hacer más ruido, no iba haber una manipulación”, agregó.

