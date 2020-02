Morales salió a cruzar a Vernaci: "Es una falta de respeto"

"Me cayó muy mal lo de Vernaci primero por negarle a Jujuy su pertenencia a la República Argentina y nuestra condición de argentinos. Es realmente una falta de respeto, de ignorancia y de desconocimiento lo que dijo", sostuvo Morales en una entrevista con Radio Rivadavia.

"¿Nueve días te fuiste a Jujuy? Comías empanadas mijo", le dijo este lunes "La Negra" Vernaci a su operador en la radio.

"Volviste con tonada y todo, son sufridos los jujeños eh", manifestó y luego expresó: "¿No pensaste en relajarte en el Caribe, en playas para estar más tranquilo? Jujuy es Bolivia, alguien lo tiene que decir", sentenció, generando una ola de repudio generalizado.

Esos dichos provocaron que Morales tome la decisión de emitir un comunicado y luego explicó las causas que lo llevaron a esa determinación.

"Algo teníamos que hacer. Cuando escuché este audio consideré que teníamos que dar una respuesta. Estaría bueno que Vernaci venga a Jujuy y se vaya a una escuelita de la Puna y le mire la cara a los chicos que izan todos los días la bandera celeste y blanca y les pida perdón", subrayó.

"Además -agregó Morales- trató de forma peyorativa a Bolivia, un país al que tenemos que agradecerle muchísimas cosas".

"Esta chica -por Vernaci- la verdad que no sé, pero lo que dijo es es ofensivo hacia nosotros y encima se mete con el turismo, yo no puedo creerlo de una periodista, no tenemos mar pero tenemos la Quebrada (de Humahuaca) que que es patrimonio de la humanidad", completó.

