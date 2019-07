"Tengo pruebas. Un par de fotos. Desde que nació Francesco fue otra cosa. Salía a bailar mucho, volvía a cualquier hora, a las 10:30 de la mañana. Me decía que se había quedado dormido en la puerta del boliche, pero yo no soy boluda", señaló.

"Pasó como cinco veces. Dije hasta acá llegamos cuando le revisé el celular. Hasta ese momento no tenía una prueba contundente de que estaba con otra. Un día estaba dormido, le agarré el celular y encontré de todo un poco. Hasta una cuenta de Instagram trucha, desde la que chateaba con pibitas con novio que le hablaban de mí. Primero leí todo, después saqué fotos con mi teléfono", reveló la mediática.

"¿Qué te dijo cuando le mostraste las pruebas?", le consultaron. "Que se había confundido. Las infidelidades fueron durante toda la relación", contó ella.

"Mi papá y yo lo mantuvimos en un principio. Desde hace seis meses trabaja en la AFA, en la parte de compras. Es el papá de mi hijo, no sé si me usó, quiero pensar que no", señaló luego de que le preguntaran por la situación económica del joven.

Morena también hizo duras declaraciones sobre su familia adoptiva. "Por mi mamá (Silvia D´auro) no siento nada, era violenta conmigo, por cualquier cosa me pegaba. Yo me crié sola. Mi papá estaba los fines de semana laburaba en la radio, tele y ella se iba a las 10 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, yo viví en la casa de mi tía", sostuvo. Sin embargo, reinvidicó su vínculo con el conductor de Intrusos al señalar que está arrepentida de haber expuesto su pelea, cuando él intentó advertirle que no le iba a ir bien con Facundo Ambrosioni.

En cuanto a sus padres biológicos, expresó: "Nunca los busqué, Sé que son de Tucumán, pero tengo miedo de que se quieran aprovechar de la situación en la que estoy yo que seguramente es mejor que la de ellos".

A la hora de hablar de las ex novias de Jorge Rial, Morena reivindicó a Mariana Antonialle y le pegó feo a Agustina . "Loly siempre se portó bien conmigo; no le puedo reprochar nada", indicó.

En contraste, con Agustina Kämpfer fue lapidaria. La joven aseguró que la odia y que debería estar presa en Ezeiza. "Lo usó a mi papá para lavar su imagen", dijo.

Por último, manifestó sus ganas de incorporarse al "Súper Bailando".

LEÉ MÁS

Fátima: "Carrió le hablaba a la verdadera CFK"

Piñas, moretones y miedo: el drama de Gianinna su hijo en la semifinal