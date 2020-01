Morena Rial: "Luis Ventura es como mi verdadero papá"

A pesar de ser la hija del famoso periodista, la joven confesó que "no la tiene nada fácil". "Para él será fácil pero para mí no porque él pone bastantes trabas en el camino. A él no le gusta que esté expuesta", dijo. Luego redobló la apuesta y señaló que Luis Ventura siempre fue "como su papá".

En cuanto a la relación que mantiene con Romina Pereiro, esposa de Rial, Morena dijo: "Me llevo bien, la respeto porque es su mujer". Y también habló de las ex de Jorge: Mariana Antoniale y Agustina Kämpfer. "Con Loly me llevaba muy bien; la amo, seguimos teniendo contacto cien por ciento. Con Agustina no, la odio totalmente, nos llevamos muy mal. Todos la odian. Cuando estaba en casa ni la saludaba", aseveró.

Kämpfer dijo que en ella no habita el odio y evitó el tema

Tras poner al aire fragmentos de la entrevista que Morena Rial brindó en la televisión uruguaya, las cámaras de LAM fueron por una respuesta de Agustina Kämpfer, quien se separó de Jorge Rial en febrero de 2017. Cuando el notero enfrentó a la panelista de Nosotros a la mañana, ella se excusó en su apuro para tratar de eludir la polémica: “En mí no habita el odio, no sé lo que es. Igual, no sé si dijo eso, me lo están contando ustedes”. Frente a la insistencia del periodista, Kämpfer se preguntó: “¿Por qué debería repercutir en mí? De verdad que no sabía de sus declaraciones y de verdad me tengo que ir. Y si querés lo dejamos para mañana”. Ante la insistencia de Santiago Rivas, Kaämpfer lo liquidó: “Vos estás medio denso. Te digo que mañana. Chau”.

LEÉ MÁS

El detrás de escena del indignante video del animal arrojado desde un helicóptero en Uruguay

Wanda, Vanucci y Garfunkel: otros casos de maltrato animal VIP