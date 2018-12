Sin ningún pelo en la lengua, Moria le respondió tajante: “Parece que a Viale le agarró el síndrome de ESTOCOLMO, porque él mismo luego lo llevó en su auto #POSESION_FATAL".

Y más tarde agregó: “El Sr. VIALE generalmente no me saluda y me evade así que además de síndrome de Estocolmo tiene síndrome de falta de cortesía #MujerPscicóloga que no encajó en @IncorrectasOk #PSICOLOGIA CORRECTA bye!”.

