Moria Casán recordó su encuentro íntimo con Diego Maradona

Es que este lunes, "La One" fue vista en la Bombonera durante el empate en 0 entre Boca y Huracán, y aunque la diva intentó esconderse para pasar desapercibida -usando capucha y mucho abrigo-, la realidad es que su presencia fue descubierta, y se vio obligada a enfrentarse a los micrófonos.

“Boca es como decir mamá. No hay nadie en mi familia que sea de Boca así que Boca es un sentimiento”, contó Casán antes de agregar: “La primera vez que vine a conocer la cancha, 8 a 1 contra Central Córdoba después de 47 años así que no podía creerlo, fue maravilloso".

Moria Casán Maradona 1.jpg

El empate de Boca le impidió quedar como puntero del campeonato, eso, sumado a una actuación un poco pobre del equipo, dejó preocupado a los hinchas, entre ellos, a la mediática.

“El partido no sé si fue malo. Me parecieron más fuertes los otros pibes, les dieron trabajo a los jugadores de Boca. No entiendo mucho de fútbol, pero lo que vi fue que quedaron medio descolocados por la bravura de los chicos”, explicó la diva.

Moria Casán Maradona 2.jpg

Finalmente, la esposa de Fernando Galmarini fue consultada por quién le parecía que era el “One” en el mundo del fútbol. Sin dudarlo, la diva eligió al máximo ídolo de la historia del deporte argentino.

“Absolutamente y sin dudas Diego Maradona siempre fue el One. Andaba por todos los teatros, quería colocarla en cualquier lado. Era terrible, terrible, divino. Se lo extraña, pobrecito, lo bancamos a Diego siempre y nos sobrevuela”, contó divertida.